وسط "الزغاريد".. فنان سوري شهير يحتفل بسقوط الأسد (فيديو)

احتفل الفنان السوري جهاد عبدو، بسقوط نظام بشار الأسد وسط جمع من السوريين، في أجواء من الفرحة والسعادة.

وظهر جهاد في مقطع فيديو وهو يخاطب الحضور قائلا: "ألف مبروك يا شباب. جئنا لنقول للعالم من نحن"، فيما هرع إلى معانقته عدد من المتواجدين، ثم انطلقت بعدها الزغاريد النسائية وهتف الحضور: "واحد واحد واحد..الشعب السوري واحد".

وأشارت بعض التعليقات إلى أن المقطع تم تصويره في الولايات المتحدة.



ويعد عبدو من الفنانين المعارضين بقوة لنظام الأسد، وسبق له الهجرة إلى الولايات المتحدة.



وفي أول تصريح إعلامي حول لجوء الأسد إلى روسيا، قال: "أبارك للشعب السوري العظيم انزياح هذا الكابوس، انزياح الطغمة الحاكمة، بدي أبارك للشعب السوري، وبدي أبارك لكل المنطقة، انزياح هذا الكابوس الذي كان يؤذينا ويؤذي جوارنا".



وعن عودته إلى سوريا، قال عبده: "بدي أرجع اليوم قبل بكره، وطني بحاجة إلي وأنا بحاجة لوطني، نحن لُحمة واحدة، لا نستطيع أن نستغني عن بعض".



وأضاف: "بدي أرجع أساعد الشباب والصبايا بتنظيف هاي البلد، بدي أرجع للدراما السورية، بدي أرجع أشوف أصدقائي وزملائي وعائلتي". (إرم نيوز)