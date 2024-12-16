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فنون ومشاهير
بالصورة: حذرت من التعامل معه.. هيفاء وهبي تتبرأ من أحد أفراد فريق عملها!
Lebanon 24
16-12-2024
|
09:38
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حذرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من التعامل مع أحد اعضاء فريق عملها.
وقالت وهبي عبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام: خالد تهمامي لا ينتمي لفريق عملي منذ اكثر من 6 اشهر، محذرة من التعامل معه تحت اسمها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
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