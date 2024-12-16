بالصورة: حذرت من التعامل معه.. هيفاء وهبي تتبرأ من أحد أفراد فريق عملها!

حذرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من التعامل مع أحد اعضاء فريق عملها.

وقالت وهبي عبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام: خالد تهمامي لا ينتمي لفريق عملي منذ اكثر من 6 اشهر، محذرة من التعامل معه تحت اسمها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.