يروي حكايات من سجن "صيدنايا".. نجم سوري شهير يكشف عن مسلسل "جريء"

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وأكد أن "مؤلف العمل سامر رضوان أنهى كتابته منذ ثلاثة أشهر، بينما استغرقت الكتابة أكثر من سنة".وإعتبر أن "سقوط نظام الأسد سهل إنجاز العمل الذي كان مقررا تصويره في الأردن"، مشيرا إلى أن "إحدى معضلات إنجاز المسلسل كانت عدم معرفة سجن صيدنايا عن قرب وهو شيء لم يكن متوفرا قبل سقوط حكم بشار الأسد".وأوضح سليمان أن "الفنانين الذين قرأوا نص المسلسل وأدوارهم فيه أبدوا تخوفا منه سابقا، لكن الصورة تغيرت تماما بعد التغيير الذي جرى في سوريا".ووصف سليمان العمل "بالجريء"، وقال إنه "سيكشف أسرار السجن وكيف يعمل وكيف استخدمه نظام بشار الأسد".وختم أن المسلسل سيعيد جمع نخبة من الفنانين السوريين وبينهم النجمة يارا صبري. (روسيا اليوم)