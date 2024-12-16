كلام مفاجئ.. رسالة من عابد فهد للشعب السوري

Advertisement

تابع فهد: "لدينا كفاءات في كل المجالات وحضور علمي أطباء مهندسين صناعيين اثبتوا حضورهم في العالم سوريا مدينة الطوائف".واختتم رسالته بمقولة ل‍جبران خليل جبران الشهيرة: "لن تنهض أمةً لاتأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع".