Advertisement

فنون ومشاهير

كلام مفاجئ.. رسالة من عابد فهد للشعب السوري

Lebanon 24
16-12-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1293629-638699768486015531.jpeg
Doc-P-1293629-638699768486015531.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه الممثل السوري عابد فهد، في منشور جديد رسالة للشعب السوري جاء فيها: "لقد تم القضاء على الوباء والان علينا النهوض بسوريا ونحن قادرين على الصعود".

تابع فهد: "لدينا كفاءات في كل المجالات وحضور علمي أطباء مهندسين صناعيين اثبتوا حضورهم في العالم سوريا مدينة الطوائف".
Advertisement

واختتم رسالته بمقولة ل‍جبران خليل جبران الشهيرة: "لن تنهض أمةً لاتأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع". 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2024-12-16
12:44 | 2024-12-16
12:12 | 2024-12-16
09:38 | 2024-12-16
09:34 | 2024-12-16
05:30 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24