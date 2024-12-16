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فنون ومشاهير
كلام مفاجئ.. رسالة من عابد فهد للشعب السوري
Lebanon 24
16-12-2024
|
16:00
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وجه الممثل السوري عابد فهد، في منشور جديد رسالة للشعب السوري جاء فيها: "لقد تم القضاء على الوباء والان علينا النهوض بسوريا ونحن قادرين على الصعود".
تابع فهد: "لدينا كفاءات في كل المجالات وحضور علمي أطباء مهندسين صناعيين اثبتوا حضورهم في العالم سوريا مدينة الطوائف".
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واختتم رسالته بمقولة لجبران خليل جبران الشهيرة: "لن تنهض أمةً لاتأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع".
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