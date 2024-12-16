بعد إنتشار تصريح نُسب لهُ.. نجم مسلسل باب الحارة يوضح

خرج الممثل مصطفى الخاني، نجم مسلسل باب الحارة المعروف بلقب "النمس" عن صمته بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا.



وكتب الخاني على حسابه عبر منصة "اكس": "كل ما يتم نشره عن لساني من تصريحات حول الأوضاع الراهنة هو كاذب ولم يصدر عني".



تابع: "صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي هي المصدر لكل ما أصرح به، وحتى عندما أعطي تصريح لوسيلة إعلامية فحينها سأقوم بمشاركتها على صفحاتي كعادتي دائما، وعندما سأصرح بشيء يتعلق ببلدنا سوريا سيكون التصريح عبر فيديو".



هذا وكان انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحا نُسب لـ مصطفى الخاني، جاء فيه: "الممثل مصطفى الخاني المشهور بالنمس يقول: "لن اعود الى سوريا طالما ان المجاهدين التكفيرين يحكموها".

كل مايتم نشره عن لساني من تصريحات حول الأوضاع الراهنة هو كاذب ولم يصدر عني

صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي هي المصدر لكل ما أصرح به

وحتى عندما أعطي تصريح لوسيلة إعلامية فحينها سأقوم بمشاركتها على صفحاتي كعادتي دائما

وعندما سأصرح بشيء يتعلق ببلدنا سوريا سيكون التصريح عبر فيديو — Mustafa Alkhani (@mustafaalkhani) December 15, 2024 Advertisement