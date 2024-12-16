بعد إنتشار تصريح نُسب لهُ.. نجم مسلسل باب الحارة يوضح

كل مايتم نشره عن لساني من تصريحات حول الأوضاع الراهنة هو كاذب ولم يصدر عني
صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي هي المصدر لكل ما أصرح به
وحتى عندما أعطي تصريح لوسيلة إعلامية فحينها سأقوم بمشاركتها على صفحاتي كعادتي دائما
وعندما سأصرح بشيء يتعلق ببلدنا سوريا سيكون التصريح عبر فيديو
— Mustafa Alkhani (@mustafaalkhani) December 15, 2024
كل مايتم نشره عن لساني من تصريحات حول الأوضاع الراهنة هو كاذب ولم يصدر عني
صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي هي المصدر لكل ما أصرح به
وحتى عندما أعطي تصريح لوسيلة إعلامية فحينها سأقوم بمشاركتها على صفحاتي كعادتي دائما
وعندما سأصرح بشيء يتعلق ببلدنا سوريا سيكون التصريح عبر فيديو