Advertisement

فنون ومشاهير

بعد إنتشار تصريح نُسب لهُ.. نجم مسلسل باب الحارة يوضح

Lebanon 24
16-12-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1293695-638699914368959521.jpg
Doc-P-1293695-638699914368959521.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خرج الممثل مصطفى الخاني، نجم مسلسل باب الحارة المعروف بلقب "النمس" عن صمته بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا.

وكتب الخاني على حسابه عبر منصة "اكس": "كل ما يتم نشره عن لساني من تصريحات حول الأوضاع الراهنة هو كاذب ولم يصدر عني".

تابع: "صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي هي المصدر لكل ما أصرح به، وحتى عندما أعطي تصريح لوسيلة إعلامية فحينها سأقوم بمشاركتها على صفحاتي كعادتي دائما، وعندما سأصرح بشيء يتعلق ببلدنا سوريا سيكون التصريح عبر فيديو".

هذا وكان انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحا نُسب لـ مصطفى الخاني، جاء فيه: "الممثل مصطفى الخاني المشهور بالنمس يقول: "لن اعود الى سوريا طالما ان المجاهدين التكفيرين يحكموها".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:20 | 2024-12-17
16:00 | 2024-12-16
14:00 | 2024-12-16
12:44 | 2024-12-16
12:12 | 2024-12-16
09:38 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24