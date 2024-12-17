نجمة شهيرة تُعاني من "الفئران" داخل منزلها الفاخر! (صور)

ذكرت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد في مقابلة حديثة مع Architectural Digest، أنها تقوم بتجديد جزء من شقتها في نيويورك للتعامل مع مشكلة الفئران.



وقالت حديد البالغة من العمر 29 عامًا: "المساحة الخارجية في منزلي في نيويورك تخضع لبعض التحديثات بسبب مشكلة الفئران. التصميمات الأصلية للمكان لم تساعد في حل المشكلة، لذلك أنا متحمسة لهذا التغيير."



جيجي ليست الوحيدة التي تعاني من هذه المشكلة المزعجة؛ فقد أفاد موقع نيويورك تايمز في تموز الماضي أن هناك نحو 3 ملايين فأر في المدينة، وأن العديد من الطرق المتبعة للقضاء عليها غير فعّالة.



وفي عام 2023، قام العمدة إريك آدامز بتعيين مسؤول خاص يُعرف باسم "قيصر الفئران" للتعامل مع المشكلة المتفاقمة.



وخلال المقابلة، وصفت جيجي أسلوب منزلها بأنه "مزيج من الطراز الانتقائي، الصناعي والريفي"، مشيرة إلى أن ذوقها أصبح أكثر جرأة مع مرور الوقت.



وقالت بهذا الخصوص "أسلوبي في تصميم ديكور منازلي مشابه لتطور أسلوبي في الأزياء. عندما انتقلت لأول مرة إلى نيويورك، كان أسلوبي يتبع الموضة بشكل كامل، وكانت ديكورات منزلي آمنة وبسيطة."



وأضافت: "بمجرد أن تمكنت من شراء شقتي الأولى، أصبح لدي بصمة إبداعية أكبر. كان ذلك أيضًا الوقت الذي أصبحت فيه أكثر حرية في أسلوبي بارتداء الملابس، حيث قررت أن أعيش وفقًا لما يعبّر عن نفسي وليس لأجل آراء الآخرين."



وتحدثت أيضًا عن حبها للألوان، قائلة: "الأصفر هو لوني المفضل؛ إنه اللون الذي يجعلني سعيدة. لكن في هذا الموسم، أحب الأحمر الكرزي المشرق. مجرد تفاصيل صغيرة بهذا اللون يمكن أن تكون لطيفة جدًا."

وأضافت أن مجموعة الأواني الجديدة من Caraway باللون الأصفر كانت بمثابة لمسة خاصة لمنزلها: "شراء مجموعة أواني جديدة شعور رائع! أستخدمها كل يوم."



وتطرقت جيجي أيضًا إلى أحد أجزاء منزلها المفضلة، وهي غرفة الحرف اليدوية المصممة خصيصًا لابنتها خاي البالغة من العمر 4 سنوات من حبيبها السابق زين مالك.



في عام 2020، شاركت جيجي صورًا من منزلها في نيويورك عبر إنستغرام، ووصفت المكان بأنه "مشروع أحلامها"، حيث كتبت: "قضيت العام الماضي كله في تصميم وتنسيق هذا المشروع بشغف... بالطبع انتهى كل شيء قبل فترة الحجر الصحي مباشرة، لكنني متحمسة للوقت الذي سأقضيه في الاستمتاع بكل الزوايا المميزة التي تم إنشاؤها بمساعدة بعض المبدعين الذين احتضنوا أفكاري ولم يصفوني بالجنون."(البوابة)



