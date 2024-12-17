نشر الفنان المصري رامي صبري عبر ستوري "إنستغرام" فيديو قديماً للفنان السوري الصاعد عبد الرحمن فواز المعروف بـ "الشامي"، وظهر فيه الأخير وهو يتحدث بحب عن مصر ويكشف عن رغبته في زيارتها وتذوّق الأكلات الشعبية المصرية، كالفول والطعمية.

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