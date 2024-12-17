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فنون ومشاهير

فنان مصري يوجه رسالة لـ"الشامي": تعال يا شامو يا عسل (صورة)

Lebanon 24
17-12-2024 | 13:49
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نشر الفنان المصري رامي صبري عبر ستوري "إنستغرام" فيديو قديماً للفنان السوري الصاعد عبد الرحمن فواز المعروف بـ "الشامي"، وظهر فيه الأخير وهو يتحدث بحب عن مصر ويكشف عن رغبته في زيارتها وتذوّق الأكلات الشعبية المصرية، كالفول والطعمية.
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وبدوره أعاد صبري نشر الفيديو وعلّق عليه قائلاً: "أنا أول واحد عازمك على فول وطعمية وكشري، بس أنت تعال يا شامو يا فنان يا عسل، تنوّر بلدك الثانية مصر".

ورد الشامي على هذا الترحيب الحار من رامي صبري، إذ كتب في تعليقه: "رامي صبري الفنان، الشرف لي يا حبيبي". (الجديد)

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