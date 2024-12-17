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ويزعم الملحن تونينيو جيرايس أن أغنية Million Years Ago التي صدرت عام 2015 نسخت موسيقى من أغنيته الكلاسيكية السامبا Mulheres (Women).ويهدد الأمر القضائي الشركات البرازيلية التابعة لشركة Sony وUniversal، علامات أديل، بغرامة قدرها 8000 دولار "لكل فعل من عدم الامتثال"، وفقاً للقرار، لكن لا يزال بإمكان شركات الموسيقى استئناف القرار. (الجديد)