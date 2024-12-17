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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة متهمة بـ"السرقة".. والقضاء يتخذ هذا القرار!

Lebanon 24
17-12-2024 | 15:22
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أمر قاض برازيلي بسحب أغنية نجمة البوب البريطانية أديل، Million Years Ago، عالمياً بما في ذلك خدمات البث، بسبب مزاعم انتحال من ملحن برازيلي.

ويزعم الملحن تونينيو جيرايس أن أغنية Million Years Ago التي صدرت عام 2015 نسخت موسيقى من أغنيته الكلاسيكية السامبا Mulheres (Women).
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ويهدد الأمر القضائي الشركات البرازيلية التابعة لشركة Sony وUniversal، علامات أديل، بغرامة قدرها 8000 دولار "لكل فعل من عدم الامتثال"، وفقاً للقرار، لكن لا يزال بإمكان شركات الموسيقى استئناف القرار. (الجديد) 
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