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فنون ومشاهير

في أجواء ميلادية… شاهدوا أحدث إطلالة لمعتصم النهار وعائلته (صورة)

Lebanon 24
17-12-2024 | 15:40
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نشرت لين برنجكجي، زوجة الممثل السوري معتصم النهار، عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام صورة عائلية مميزة.

وفي أجواء ميلادية دافئة ووسط الزينة، ظهرت العائلة في غاية السعادة والفرح. (رصد لبنان 24) 
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معتصم النهار

عائلة

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