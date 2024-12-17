هدية خاصة من أصالة نصري إلى بشار الأسد.. إليكم التفاصيل

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لطالما عُرفت الفنانة السورية أصالة نصري بمُعارضتها لنظام الرئيس السابق بشار الأسد.وعلمت "الجرس" بأن اصالة لن تكتفي بتغريدات مفرحة عن انتصار الثورة، بل سجّلت أغنية عن هذا الحدث وستطرحها خلال الساعات المقبلة، وهذه هدية منها لبشار الأسد بعد هروبه إلى روسيا.وكانت أصالة سبق أن وعدت أنها ستُحيي حفلاً في ساحة حمص حين تتحرّر البلاد من حُكم الأسد.