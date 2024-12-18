بعد سقوط الأسد وتغيير النظام.. ما مصير المسلسلات السورية التي كانت ستُعرض في رمضان 2025؟

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بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لا يزال مصير الأعمال الفنية والمسلسلات السورية التي كان يُجرى تصويرها خلال الفترة الماضية للعرض في رمضان 2025 غامضاً.وتوقفت أعمال الدراما السورية عن التصوير منذ نحو أسبوع جراء الأحداث الأخيرة في البلاد، وشملت الأعمال جميعها التي كانت باشرت التصوير خلال الأشهر القليلة الماضية.وشملت قائمة الأعمال التي كانت تصور في سوريا:مسلسل "السبع"يجمع العمل على قائمة أبطاله مجموعة كبيرة من الفنانين، هم: باسم ياخور، وأمل عرفة، وأمل بوشوشة، وعبد المنعم عمايري، وحلا رجب، ويزن خليل، وطلال مارديني، وجلال شموط، وطارق مرعشلي، ووفاء موصللي، وحسن خليل، وروعة السعدي، وجيني إسبر، ودلع نادر، وعبد الرحمن قويدر.مسلسل "العهد"بطولة سعد مينه، رنا شميس، تيسير إدريس، وسيم الشبلي، صباح بركات، نجاح سفكوني، طارق مرعشلي، وائل زيدان، رضوان عقيلي، دلع نادر، وغيرهم من المبدعين.مسلسل "البطل"طولة بسام كوسا، وفرح بسيسو، ومحمود نصر، ونور علي، وخالد شباط، ووسام رضا، وهمام رضا، ونانسي خوري، بإشراف المخرج الليث حجو.مسلسل "ليالي روكسي"بطولة أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، دريد لحام ومنى واصف، ويشارك نجوم عدة في "ليالي روكسي" بحسب ما كشفت المصادر لـ "لفوشيا"، بينهم جوان خضر، عبد الفتاح مزين، محمد خير الجراح، جمال العلي، مازن عباس، مجد فضة، ليلى سمور، صباح بركات، هدى الشعراوي، حازم زيدان، علا سعيد، لمى بدور، وتيم عزيز.مسلسل "نسمات أيلول"إخراج يزن شربتجي، ويتعاون معه المخرج المنفذ وسيم بدر، والمنتج الفني باسل عبدالله، ومدير الإضاءة والتصوير محمد مغراوي، ومونتاج سالم درباس، ومونتاج الفيديو طارق جنبكلي، ومهندسة الديكور عبير جمال، وديكور وإكسسوار نذير مراد، ومكياج حنان دوبا، وإنتاج شركة الرهف الدولية.مسلسل "حبق"تجسد الفنانة كاريس بشار دور "سلمى" في "حبق"، في حين يجسد مهيار خضور شخصية "طيف"، وستجمعهما قصة حب ضمن أحداث المسلسل، كما يضم مجموعة من الفنانين، بينهم: سلوم حداد، نظلي الرواس، أمانة والي، ختام اللحام، فادي صبيح، يزن الخليل، مديحة كنيفاتي، وتيسير إدريس.مسلسل "تحت سابع أرض"بطولة تيم حسن، وكاريس بشار، منى واصف، أنس طيارة، ومحمد حداقي، ومجد فضة، وآخرون، والعمل من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي.أما بالنسبة لمسلسل "مطبخ المدينة" للمخرجة رشا شربتجي، لم تكن عمليات التصوير قد انطلقت بعد."قطع وريد" و"يا أنا يا هي" الناجيان في رمضانفي المقابل، انتهت عمليات تصوير مسلسل "قطع وريد" للمخرج تامر إسحاق في دمشق، وهو من بطولة الفنانين شكران مرتجى، سلوم حداد، باسم ياخور، أندريه سكاف، طارق مرعشلي وآخرين.كذلك، انتهى تصوير المسلسل الكوميدي "يا أنا يا هي" للمخرج فادي وفائي، ويجمع في بطولته الفنانتين أمل عرفة وأمل الدباس، إلى جانب مجموعة من نجوم الدراما.(فوشيا)