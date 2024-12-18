مثلت مع عادل إمام.. فنانة لبنانية تكشف سبب ابتعادها عن السينما: "العروض دون المستوى"

روت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، في تصريحات صحافية على هامش حضورها مهرجان الفيلم القصير في دورته السادسة المقام في دار الأوبرا المصرية، اسباب ابتعادها عن السينما وعدم تكرار تجربتها الأولى في فيلم "البيه رومانسي" مع النجم محمد إمام.

وقالت دومينيك إنها لا تريد العودة للسينما بغرض الظهور فقط وذلك بعد دورها الشهير "هنادي" في فيلم "البيه رومانسي"، مشيرة الى أنها تتلقى عروضًا دون المستوى.

أضافت: "الفيلم نجح بس أول ما شفته جالي اكتئاب وقلت يارتني ما مثلت، بس لحد دلوقتي الناس في الشارع بتقولي هنادي ميسي مع إني شخصيًا محبتوش ومحمد السبكي نفسه ندم وحصل قلبان".

وتابعت: "أنا رحت العرض الخاص للفيلم وقتها وخرجت عيني مدمعة مكنتش مبسوطة علشان مشاهدي معظمها اتشالت واتحاربت، واتقطعت مشاهد كتير".(لها)