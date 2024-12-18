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فنون ومشاهير

هل تذكرون صاحبة أغنية "يا صبابين الشاي"؟ شاهدوا كيف أصبحت الفنانة ألين خلف بعد مرور سنوات (صورة)

Lebanon 24
18-12-2024 | 03:22
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نشرت الصحافية ريما صيرفي صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام جمعتها بالفنانة ألين خلف.
 
 
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ألين كانت من أشهر الفنانات في فترة التسعينات وحققت نجاحا كبيرا من خلال أغان عديدة منها يا صبابين الشاي، وبعدك عالبال، حاولت انساك، يا حلاق اعملي غرة، لا لي ليه، وغيرها من الأغاني الناجحة.

وعلى الرغم من مرور السنوات لا زالت ألين تحتفظ بملامح وجهها الناعمة ولم تتغير كثيرا.

تزوجت ألين عام 2013 مدنيا من كارلو أيوب وهو نجل الممثل الكوميدي ايلي ايوب ورزقت منه بابنتها الوحيدة ليفي، وعام 2023 أعلنت انفصالها عنه وعودتها إلى الساحة الفنية.

وأطلقت عام 2024 أغنية بعنوان "شو توقعت" صورتها على طريقة الفيديو كليب وذلك بعد غياب عن الساحة الفنية.





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