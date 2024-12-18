هل تذكرون صاحبة أغنية "يا صبابين الشاي"؟ شاهدوا كيف أصبحت الفنانة ألين خلف بعد مرور سنوات (صورة)

نشرت الصحافية ريما صيرفي صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام جمعتها بالفنانة ألين خلف.

Advertisement

ألين كانت من أشهر الفنانات في فترة التسعينات وحققت نجاحا كبيرا من خلال أغان عديدة منها يا صبابين الشاي، وبعدك عالبال، حاولت انساك، يا حلاق اعملي غرة، لا لي ليه، وغيرها من الأغاني الناجحة.



وعلى الرغم من مرور السنوات لا زالت ألين تحتفظ بملامح وجهها الناعمة ولم تتغير كثيرا.



تزوجت ألين عام 2013 مدنيا من كارلو أيوب وهو نجل الممثل الكوميدي ايلي ايوب ورزقت منه بابنتها الوحيدة ليفي، وعام 2023 أعلنت انفصالها عنه وعودتها إلى الساحة الفنية.



وأطلقت عام 2024 أغنية بعنوان "شو توقعت" صورتها على طريقة الفيديو كليب وذلك بعد غياب عن الساحة الفنية.











