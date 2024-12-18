مكسيم خليل يوجه رسالة الى الاكراد في سوريا.. إليكم ما جاء فيها

إلى أهلنا الأكراد في سورية
انتم جزء لا يتجزأ من المكوّن السوري..
سورية تكتمل بوجودكم ..
تعالو نعيش في سورية واحدة ..
تعالو ننسى حقبة من الفرقة لم يكن السوريون مسؤولون عنها ..
وسأكون كما دائماً ..صوتكم و المدافع الأول عن حقوقكم
وحقوق كل الشعب السوري العظيم .#معا_لسورية_واحدة
كل…
— maxim khalil (@MaximKhalil) December 16, 2024
إلى أهلنا الأكراد في سورية
انتم جزء لا يتجزأ من المكوّن السوري..
سورية تكتمل بوجودكم ..
تعالو نعيش في سورية واحدة ..
تعالو ننسى حقبة من الفرقة لم يكن السوريون مسؤولون عنها ..
وسأكون كما دائماً ..صوتكم و المدافع الأول عن حقوقكم
وحقوق كل الشعب السوري العظيم .#معا_لسورية_واحدة
كل…