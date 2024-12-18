Advertisement

فنون ومشاهير

مكسيم خليل يوجه رسالة الى الاكراد في سوريا.. إليكم ما جاء فيها

Lebanon 24
18-12-2024 | 05:25
A-
A+

Doc-P-1294370-638701213766318428.jpg
Doc-P-1294370-638701213766318428.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه الممثل السوري مكسيم خليل، في تغريدة على حسابه عبر منصة "اكس"، رسالة مؤثرة الى الاكراد في سوريا، مؤكدا لهم انهم جزء من الشعب والبلد، وداعيا الى التعايش لبناء سوريا واحدة بعيدا عن التقسيمات التي كانت سائدة في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
وفي التفاصيل، كتب مكسيم خليل: "إلى أهلنا الأكراد في سورية، انتم جزء لا يتجزأ من المكوّن السوري، سورية تكتمل بوجودكم ، تعالوا نعيش في سورية واحدة ، تعالوا ننسى حقبة من الفرقة لم يكن السوريون مسؤولون عنها ، وسأكون كما دائماً صوتكم والمدافع الأول عن حقوقكم، وحقوق كل الشعب السوري العظيم".
وختم تغريدته بالقول: "معا لسورية واحدة.. كل الحب لكل أكراد سورية". (الجديد)
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:36 | 2024-12-18
07:49 | 2024-12-18
04:51 | 2024-12-18
04:04 | 2024-12-18
03:22 | 2024-12-18
02:42 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24