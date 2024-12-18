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فنون ومشاهير
بعد تقليده لشخصية سياسية.. دعوى قضائية ضد فنان عربي شهير
Lebanon 24
18-12-2024
|
07:49
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خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، كشف النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أحد أفراد عائلة الرئيس الراحل أنور السادات، عن تحرك جديد لأسرة الرئيس الراحل ضد الفنان محمد رمضان بعد تقليده شخصية السادات في كليبه الأخير "برج الثور".
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وقال كريم السادات إنه تقدّم بطلب إحاطة الى المسؤولين عن الإعلام ونقابة المهن التمثيلية ونقابة الموسيقيين ضد محمد رمضان، لوقف عرض الكليب، لأن من غير المسموح الإساءة الى الرموز الوطنية.
وأضاف: "أغنية "برج الثور" لمحمد رمضان، غير مقبولة وليس لها قيمة في ظل الظروف الحالية لإعادة كيان الدولة والاستفادة من التاريخ ويبقى لنا حاضر ومستقبل... كيف تتم الإساءة الى بطل الحرب والسلام؟ إزاي يتم الاستهزاء بالرموز؟ الناس بتدوّر تعمل تاريخ وإحنا بندوّر نضيّع التاريخ ونسيء للرموز".
وتابع: "هو بيعمل أغاني استعراضية تبقى بعيد عن رموز الدولة والقيادات الوطنية، غير مقبول وملوش لازمة اللي عمله في الأغنية، اللي عمله حاجة دمها تقيل".
ولفت كريم السادات الى أنه يجب وضع ضوابط على كل الأغاني والمصنّفات الفنية، والموضوع لا يتعلق بمحمد رمضان وحده، بل يشمل الجميع، لأن الساحة الفنية أصبحت تستخف بالرموز وتضرب عادات وتقاليد المجتمع، مضيفاً: "المجتمع المصري بيحترم الكبير، فما بالنا بالزعماء والرؤساء ومَن حققوا انتصارات في تاريخ مصر؟ الانتصار الوحيد في تاريخنا الحديث هو حرب أكتوبر وتحقق في عصر السادات ويأتي محمد رمضان يستهزئ بالرئيس الراحل!".
وأكد كريم السادات أن محمد رمضان حاول التواصل مع الأسرة، ولكن ما قدّمه هو استهزاء بالرئيس الراحل أنور السادات. (لها)
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