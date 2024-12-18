Advertisement

فنون ومشاهير

بعد تقليده لشخصية سياسية.. دعوى قضائية ضد فنان عربي شهير

Lebanon 24
18-12-2024 | 07:49
A-
A+

Doc-P-1294443-638701302293350766.jpg
Doc-P-1294443-638701302293350766.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، كشف النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أحد أفراد عائلة الرئيس الراحل أنور السادات، عن تحرك جديد لأسرة الرئيس الراحل ضد الفنان محمد رمضان بعد تقليده شخصية السادات في كليبه الأخير "برج الثور".
Advertisement
وقال كريم السادات إنه تقدّم بطلب إحاطة الى المسؤولين عن الإعلام ونقابة المهن التمثيلية ونقابة الموسيقيين ضد محمد رمضان، لوقف عرض الكليب، لأن من غير المسموح الإساءة الى الرموز الوطنية.
وأضاف: "أغنية "برج الثور" لمحمد رمضان، غير مقبولة وليس لها قيمة في ظل الظروف الحالية لإعادة كيان الدولة والاستفادة من التاريخ ويبقى لنا حاضر ومستقبل... كيف تتم الإساءة الى بطل الحرب والسلام؟ إزاي يتم الاستهزاء بالرموز؟ الناس بتدوّر تعمل تاريخ وإحنا بندوّر نضيّع التاريخ ونسيء للرموز".
وتابع: "هو بيعمل أغاني استعراضية تبقى بعيد عن رموز الدولة والقيادات الوطنية، غير مقبول وملوش لازمة اللي عمله في الأغنية، اللي عمله حاجة دمها تقيل".
ولفت كريم السادات الى أنه يجب وضع ضوابط على كل الأغاني والمصنّفات الفنية، والموضوع لا يتعلق بمحمد رمضان وحده، بل يشمل الجميع، لأن الساحة الفنية أصبحت تستخف بالرموز وتضرب عادات وتقاليد المجتمع، مضيفاً: "المجتمع المصري بيحترم الكبير، فما بالنا بالزعماء والرؤساء ومَن حققوا انتصارات في تاريخ مصر؟ الانتصار الوحيد في تاريخنا الحديث هو حرب أكتوبر وتحقق في عصر السادات ويأتي محمد رمضان يستهزئ بالرئيس الراحل!".
وأكد كريم السادات أن محمد رمضان حاول التواصل مع الأسرة، ولكن ما قدّمه هو استهزاء بالرئيس الراحل أنور السادات. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:36 | 2024-12-18
05:25 | 2024-12-18
04:51 | 2024-12-18
04:04 | 2024-12-18
03:22 | 2024-12-18
02:42 | 2024-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24