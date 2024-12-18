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فنون ومشاهير
ميريام فارس تنشر صورة برفقة إبنها جايدن: "ما بحب التصوير"
Lebanon 24
18-12-2024
|
09:36
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نشرت الفنانة ميريام فارس صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها برفقة إبنها جايدن.
وقام نجل فارس بإخفاء وجهه عند التقاط والدته الصورة، وقد علّقت ميريام بالقول: "وبعدو جايدن ما بحب التصوير". (رصد لبنان 24)
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