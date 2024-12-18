ميريام فارس تنشر صورة برفقة إبنها جايدن: "ما بحب التصوير"

نشرت الفنانة ميريام فارس صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها برفقة إبنها جايدن.

وقام نجل فارس بإخفاء وجهه عند التقاط والدته الصورة، وقد علّقت ميريام بالقول: "وبعدو جايدن ما بحب التصوير". (رصد لبنان 24)