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فنون ومشاهير

ميريام فارس تنشر صورة برفقة إبنها جايدن: "ما بحب التصوير"

Lebanon 24
18-12-2024 | 09:36
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نشرت الفنانة ميريام فارس صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها برفقة إبنها جايدن.
 
 
وقام نجل فارس بإخفاء وجهه عند التقاط والدته الصورة، وقد علّقت ميريام بالقول: "وبعدو جايدن ما بحب التصوير". (رصد لبنان 24)  
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ميريام فارس

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