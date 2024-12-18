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فنون ومشاهير

تعرضت لأزمة وخضعت لعملية في القلب.. فنان شهير يعلن تفاصيل حالة زوجته الصحية

Lebanon 24
18-12-2024 | 16:00
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كشف الفنان تامر هجرس عن تعرّض زوجته لأزمة صحية شديدة، خضعت على أثرها لعملية جراحية في القلب خلال الأيام الماضية.

وقال تامر: "عملت عملية في القلب الأيام اللي فاتت، ضربات قلبها بتوصل لرقم خزعبلي وبتبقى مش عارفة تتنفس، اضطرينا نعمل عملية في القلب على طول ولسه في مرحلة التعافي، ولكن الأزمة دي حصلت لها تاني وبنتابع حالياً مع دكتور في إسبانيا علشان نشوف هيكون في حل ولا عملية تانية".
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وفي أكثر من مرة، عبّر هجرس عن حبّه الكبير لزوجته السيدة ميرال، والتي يحرص دائماً على مدحها أمام الكاميرا وتأكيد حبه لها، حيث قال في تصريحات تلفزيونية سابقة: "الراجل اللي مش بيحب يتكلم عن مراته بيبقى عنده نقص في حياته أو محتاج يشتهر شوية، إحنا دورنا كشخصية عامة مهم إني أدّي الحاجات الإيجابية وإني أقول إن مراتي ست حلوة وجميلة وجدعة ووقفت جنبي".

يُذكر أن آخر أعمال تامر هجرس الفنية، فيلم "جوازة توكسيك"، الذي عُرض خلال الفترة الماضية وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته الى جانب الفنانين: ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، نسرين طافش، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم. (لها)
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