فنان شهير في علاقة حب جديدة.. من هي سعيدة الحظ؟

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يعيش الفنان التركي شاتاي أولوسوي حاليًا، علاقة حب سرية مع زميلته في مسلسل كبرى النجمة التركية أصلهان مالبورا، وفق ما كشفته الصحفية التركية بيرسين.وقالت الصحفية التركية، إن العلاقة بين النجم التركي وأصلهان ما زالت في البدايات ويحرص الثنائي على ابقائها بعيدة عن الأضواء واخفائها عن الجمهور.جاء إعلان الصحفية بيرسين بعد أن كذب النجم التركي بيرسين التي قالت انه تلقى اجر بقيمة 3.5 مليون ليرة، حيث علق إن هذه الأرقام من نسج خيال الصحافة، واعتبر الجمهور ان هذه طريقة بيرسين بالانتقام من شاتاي. (البوابة)