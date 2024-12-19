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فنون ومشاهير

"لهون وبس".. فنانة سورية شهيرة تُهاجم أحمد الشرع وهذا ما قالته (صورة)

Lebanon 24
19-12-2024 | 01:23
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كتبت الممثلة ديما بياعة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام منشورا أثارت فيه الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ديما: "لهون وبس. كفى!! لن نستبدل دكتاتور بآخر، حكومة اللون الواحد لا تمثلني والشرع لا يمثلني حتى لو كنتم ملائكة من السماء لا يعني انكم أسقطتم الدكتاتور بشار ان تحتكروا كل مناصب وقيادات الدولة، حتى لو كنتم في مرحلة مؤقتة او انتقالية سموها ما شئتم مرفوض مرفوض مرفوض".
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وتابعت: "هؤلاء الناس على ما يبدو لا يتعلمون من دروس الماضي. جميع الوزراء من ادلب جميع التعيينات والمحافظين والمدراء العامين من إدلب واحلى شي وزير الصحة اخو القائد بس شايل دقنو والجميع من خلفية دينية واحدة متشددة".

وختمت قائلة: "ليست هذه سوريا هناك 25 مليون سوري فيهم الأديب والطبيب والعالم والموسيقس والفنان . من الآن نقولها لا للالغاء ونعم للتعددية".
 
 
 
 
واثار منشور زوجة الممثل تيم حسن السابقة غضب المؤيدين للشرع.

 
 

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