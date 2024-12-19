"يا عيب الشوم عليكي".. فناة شهيرة تُحرج زميلتها بتصرفها أمام الناس وتتعرّض لانتقادات لاذعة شاهدوا الفيديو

تسبب مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بجدل كبير، بعدما أظهر تصرفاً اعتبر أنه مخجل، قامت به الفنانة المصرية ناهد السباعي بحق زميلتها حورية فرغلي.



فبينما اقتربت فرغلي من ناهد لتحيتها محاولة تقبيلها، تراجعت السباعي ورفضت هذه اللفتة.



وبعد انتشار المقطع، انهالت الأسئلة عن سبب هذا التصرف، وكذلك الانتقادات.

شوفيها لو جبرت بخاطرها وباستها!

يا عيب الشوم وين وصلنا و #حورية_فرغلي بأكثر من لقاء قالت انها وحيدة وما حدا بيسأل عنها بالرغم من كل شي صار معها!

عيب يا #ناهد_السباعي pic.twitter.com/NSZifjTluA — hussien borji 🇱🇧 (@Hussienborji) December 18, 2024 Advertisement

بدورها، علقت فرغلي في لقاء تلفزيوني، أنها كانت سعيدة بلقاء ناهد للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها رغبت في تحيتها بطريقة ودودة.



وقالت: "كنت متحمسة جدًا لرؤيتها، وحبيت أسلم عليها وأبوسها. لكن ناهد قالت لي: بلاش بوس".



رغم ذلك، أشارت فرغلي إلى أنها لا تشعر بأي ضيق من تصرف ناهد، معتبرة أن هناك أسبابا قد تكون شخصية أو صحية لهذا التصرف.



انتقادات لاذعة

يشار إلى أن انتقادات لاذعة طالت السباعي بعد انتشار الفيديو بسبب تصرفها.



وأكد كثيرون أن فرغلي لا تستحق من زميلتها ذلك التصرف، خصوصا أنها كشفت مرارا عن أنها وحيدة ولا تمللك أصدقاء.



كذلك ذكر آخرون بالحالة الصحية التي مرت بها فرغلي وما عانته من مشاكل شخصية أخرى.



وعلّق أحد المتابعين قائلا: "يا عيب الشوم وين وصلنا و حورية فرغلي بأكثر من لقاء قالت انها وحيدة وما حدا بيسأل عنها بالرغم من كل شي صار معها!عيب يا ناهد السباعي". (العربية)



