Advertisement

فنون ومشاهير

قبل ساعات من الحفل.. فنان شهير يتعرّض لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى (صورة)

Lebanon 24
19-12-2024 | 03:23
A-
A+
Doc-P-1294858-638702006768977804.jpg
Doc-P-1294858-638702006768977804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرّض الفنان المصري هيثم شاكر إلى أزمة صحية طارئة، استدعت نقله إلى المستشفى، بعد الارتفاع المفاجئ في درجة حرارته، وذلك قبل ساعات من انطلاق حفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم، المقام في دار الأوبرا المصرية مساء الأربعاء، بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.
Advertisement
 
 
 
 
الواقعة كشف عنها الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، فور وصوله إلى مقر دار الأوبرا المصرية، حيث تحدث إلى وسائل الإعلام الموجودة.

وأكد أن جميع المطربين المشاركين في الحفل، شاركوا بناء على مبادرة شخصية منهم، من أجل تكريم اسم الملحن الراحل، وتخليد أغانيه.

وذكر العدل أن الفنان الوحيد غير المتواجد في الحفل هو هيثم شاكر الذي تعرض إلى أزمة صحية طارئة، وهو ما أجبره على الغياب عن الحفل.

تكريم اسم الملحن الراحل رحيم شارك فيه عدد كبير من نجوم الغناء أبرزهم تامر حسني، ولطيفة، ومحمد ثروت، وإيهاب توفيق، ومحمد محيي، وغيرهم.

رحيم رحل يوم 23 من شهر تشرين الثاني الماضي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وعُثر عليه ميتا في منزله، وهو ما تسبب في صدمة كبيرة لدى محبيه في الوسط الفني. (العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:09 | 2024-12-19
04:41 | 2024-12-19
04:06 | 2024-12-19
03:43 | 2024-12-19
02:39 | 2024-12-19
01:23 | 2024-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24