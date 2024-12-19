قبل ساعات من الحفل.. فنان شهير يتعرّض لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى (صورة)

تعرّض الفنان المصري هيثم شاكر إلى أزمة صحية طارئة، استدعت نقله إلى المستشفى، بعد الارتفاع المفاجئ في درجة حرارته، وذلك قبل ساعات من انطلاق حفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم، المقام في دار الأوبرا المصرية مساء الأربعاء، بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

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الواقعة كشف عنها الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، فور وصوله إلى مقر دار الأوبرا المصرية، حيث تحدث إلى وسائل الإعلام الموجودة.



وأكد أن جميع المطربين المشاركين في الحفل، شاركوا بناء على مبادرة شخصية منهم، من أجل تكريم اسم الملحن الراحل، وتخليد أغانيه.



وذكر العدل أن الفنان الوحيد غير المتواجد في الحفل هو هيثم شاكر الذي تعرض إلى أزمة صحية طارئة، وهو ما أجبره على الغياب عن الحفل.



تكريم اسم الملحن الراحل رحيم شارك فيه عدد كبير من نجوم الغناء أبرزهم تامر حسني، ولطيفة، ومحمد ثروت، وإيهاب توفيق، ومحمد محيي، وغيرهم.



رحيم رحل يوم 23 من شهر تشرين الثاني الماضي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وعُثر عليه ميتا في منزله، وهو ما تسبب في صدمة كبيرة لدى محبيه في الوسط الفني. (العربية)



