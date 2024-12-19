في تعليق له بعد إسقاط النظام.. ماذا قال بسام كوسا؟

Advertisement

تحدث الفنان بسام كوسا عن موقفه من الأحداث التي جرت في سوريا عام 2011، وسبب بقائه في البلاد.وقال في أول تعليق منه لـ"العربية"، إنه رفض السفر خارج سوريا خلال هذه السنوات، رغم دعوات من محيطه ودائرته الضيقة من أصدقائه وأقربائه.كما شدد على أنه لا يستطيع العيش من دون سوريا، ولا يمكن مغادرة بلاده إلا إذا قسمت.كذلك رد كوسا على اتهامات بسبب موقفه المؤيد للنظام السابق، بأنه ليس مؤيدا ولا معارضا، لكل ما جرى في سوريا.ورأى أن هناك أشخاصا ذهبوا بالمجان، معرباً عن أسفه لسقوط قتلى من كلا الطرفين.