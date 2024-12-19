عن عمر يناهز 34 عاماً.. مصرع عارضة أزياء معروفة ومقدمة برامج في حادث سير!

توفيت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية الروسية المعروفة سفيتلانا سافيتسكايا بشكل مأساوي في باريس عن عمر يناهز 34 عاما.



ولقيت مصرعها نتيجة حادث مروري في مطلع كانون الاول 2024.

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وبحسب صحيفة StarHit، فإن سيارتين كانتا تسيران باتجاه بعضهما البعض، وقام أحد السائقين الذي حاول تجنب الاصطدام بمناورة سريعة وصدم سفيتلانا التي مشت على الرصيف، وتوفيت على الفور متأثرة بجراحها.

وذاع صيتها كعارضة أزياء بعد أن ظهرت على أغلفة مجلات مثل L'Officiel وBazaar و Glamour، بالإضافة إلى ذلك، فإن سفيتلانا سافيتسكايا كانت تقدم البرامج على القنوات التلفزيونية الروسية "Friday!"، وEuropa Plus TV، وZHARA TV.



وسيتم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في 23 كانون الاول في مقبرة "ترويكوروفسكوي" بموسكو. (روسيا اليوم)