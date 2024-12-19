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فنون ومشاهير

بعد غياب استمرّ لـ12 سنة.. مكسيم خليل يعود إلى سوريا بعد سقوط الأسد (فيديو)

Lebanon 24
19-12-2024 | 09:16
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عاد النجم السوري مكسيم خليل إلى وطنه لينهي بذلك غيابا قسريا استمر ١٢ عاما بسبب معارضته السياسية لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وعبّر خليل، الذي لعب دور بشار الأسد في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، عن سعادته في مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة وصوله إلى سوريا، ووجه تهنئة إلى الشعب السوري قائلاً: "مبروك لكم أنتم، مبروك"، وفي الخلفية يمكن سماع أغنية الفنانة أصالة "ارفع صوتك فوق إنت سوري حرّ".
 
 
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ومقطع الفيديو نشره الصحافي هادي العبدالله، مرفقا بتعليق: "عاد الجنرال مبتسماً... مكسيم خليل في دمشق بعد غياب 12 عاماً"، وظهر فيه وهو يمزح مع مكسيم قائلا "تفضّل سيادة الرئيس"، في إشارة إلى تجسيده شخصية الأسد في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال".
 
 
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