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فنون ومشاهير
لأوّل مرة.. مخرج "السفارة في العمارة" يكشف عن معاناة عادل إمام في الفيلم
Lebanon 24
19-12-2024
|
11:55
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تحدّث المخرج عمرو عرفة عن الصعوبات التي واجهت الفنان الكبير عادل إمام خلال تصوير فيلم "السفارة في العمارة"، الذي عُرض عام 2005.
وأكد عرفة أنه عانى و"الزعيم" من الرقابة كي يبصر هذا الفيلم الكوميدي النور.
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ونشر عرفة عبر حسابه الشخصي في منصة "X" فيديو من الفيلم، وكتب: "مش ممكن تتخيّلوا المعاناة اللي عانيتها أنا والأستاذ عادل إمام عشان الفيلم ده يظهر للنور".
وتابع: "شهور والرقابة لا تعطي الموافقة وبعد التصوير أيضاً، ومعاناة وصلت لرئيس الجمهورية شخصياً حتى شاهده بنفسه والسيدة قرينته... وحسب وصف الزعيم الضحك كان للركب وعجبهم وخرج للنور".
يذكر أن فيلم "السفارة في العمارة" حقق نجاحاً كبيراً عند عرضه عام 2005، وتناول العمل قصة مهندس يعمل في إحدى شركات البترول في دبي، ويضطر للعودة الى مصر بعد غياب عشرين عاماً، ليتفاجأ بأن السفارة الإسرائيلية تقع بالقرب من شقته، فيحاول جاهداً في البداية بيع الشقة، إلا أن فشله يجعله يتعامل مع الأمر بطرق مختلفة.
المصدر:
لها
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