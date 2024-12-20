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فنون ومشاهير

بإطلالة جريئة ومميزة... هيفاء وهبي تتألق بفستان أسود طويل من قماش المخمل (صورة)

Lebanon 24
20-12-2024 | 00:19
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تألّقت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بإطلالة جريئة ومميزة، أثارت إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت هيفا بفستان أسود طويل، جاء بقصّة ضيّقة من قماش المخمل، أبرز قوامها بأسلوب أنيق.
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وتميز تصميم الفستان بصدفتين ذهبيتين غطّتا منطقة الصدر، وأضافتا لمسة فنية ملفتة، وهو من إبداع المصمم اللبناني العالمي جان لويس صبجي، واختاره لها خبير المظهر جورج شمعون.


وأكملت هيفا إطلالتها بمعطف فرو أصفر ضخم، أضاف جرأة وحيوية على المظهر، بالإضافة إلى نظارة شمسية سوداء من تصميم ياسمين ثروت، وصندل ذهبي بتفاصيل ملفتة من علامة Raisa Vanessa، جاء بأربطة تلف الكاحل وبكعب عريض.
 
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