"أصبر بعد وفاتك هتطلع تريند"... فنانة شهيرة تكشف عن وصيتها الغريبة

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كشفت المطربة ساندي سرّاً عن الملحن الراحل محمد رحيم، الذي وافته المنية أخيراً، مؤكدةً أنه ساعدها في بداية مشوارها الفني مجاناً، كما تحدّثت عن وصيتها الغريبة.وقالت ساندي: "شُفت محمد رحيم قبل ما يموت بخمسة أيام، كان في أغنية شغّالين عليها وهو كان متحمس، وكنت هروح أسجّلها في نفس اليوم اللي توفّى فيه، ولما سمعت خبر الوفاة كنت في صدمة وحسيت إني اتخطفت". وتابعت: "كان عندي إحساس إنه هيموت من ستة شهور لما دخل المستشفى، هو كان طيب وجدع مع كل الناس، وأول أغنية ليّا مخدش فيها فلوس علشان كان عايز الألبوم بتاعي يكون في مكانة تانية وينجح".وعن وصيتها، قالت ساندي: "بقول لأي مبدع مخدش حقه اصبر بعد وفاتك هتطلع تريند، أنا قدّمت أغنية اسمها "أصحاب ماصانوش"، لو هتزعلوا إذا مشيت ورّوني غلاوتي دلوقتي، لأني بشوف الإعلام بينسى المبدعين علشان تريند تافه، ووصيتي لو أنتوا ناسييني دلوقتي متفتكرونيش بعد ما أموت... ملهاش لازمة".يُذكر أن آخر أعمال ساندي الفنية، مشاركتها في فيلم "تاج"، وهو بطولة تامر حسني، وعُرض في دور السينما العام الماضي.