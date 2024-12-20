إبنة هيفا وهبي تنشر صورة برفقة خطيبها... شاهدوها

نشرت زينب فياض إبنة الفنانة هيفا وهبي، صورة جديدة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي برفقة خطيبها.

وحرصت فياض على عدم الكشف عن هويّة حبيبها، ووضعت قلباً أحمر اللون على وجهه. (رصد لبنان 24)