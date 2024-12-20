جيسيكا عازار تنشر صورة جديدة لولديها... وهذا ما قام به فهد بشقيقته

نشرت مُقدّمة البرامج جيسيكا عازار صورة جديدة لابنيها فهد وشاها عبر حسابها على "انستغرام".

وفي الصورة، يظهر فهد وهو يضع وجهه على خدّ شقيقته شاها.

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وعلّقت جيسيكا على الصورة قائلة: "صباح الخير". (رصد لبنان 24)