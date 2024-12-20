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فنون ومشاهير

جيسيكا عازار تنشر صورة جديدة لولديها... وهذا ما قام به فهد بشقيقته

Lebanon 24
20-12-2024 | 10:15
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نشرت مُقدّمة البرامج جيسيكا عازار صورة جديدة لابنيها فهد وشاها عبر حسابها على "انستغرام".
 
 
وفي الصورة، يظهر فهد وهو يضع وجهه على خدّ شقيقته شاها.
 
 
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وعلّقت جيسيكا على الصورة قائلة: "صباح الخير". (رصد لبنان 24)
 
 
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