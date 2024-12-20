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فنون ومشاهير

موقف محرج.. معجب يوجّه للشامي حركة بذيئة على المسرح لهذا السبب

Lebanon 24
20-12-2024 | 15:11
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للفنان السوري عبد الرحمن فواز الملقب بـ"الشامي"، إثر تعرضه لموقف على المسرح.


وفي التفاصيل، خلال أحد الحفلات و اثناء تواجد الشامي على المسرح، صعد أحد المعجبين من بين الجمهور واخذ الكوفية الفلسطينية الموجودة على المسرح خلف الشامي ثمّ وجه له حركة بذيئة بيده، ما اثار جدلاً واسعاً حول هذا الموقف.
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وقال الحاضرون أن سبب قيام هذا الشاب بهذه الخطوة هو رفض الشامي لرفع الكوفية خلال الحفل.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بين مؤيد ومعارض لما حدث، وهاجم البعض الشامي لرفضه ارتداء الكوفيه، فيما دافع البعض الاخر عن الشامي معتبراً انه حر بتصرّفه.
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