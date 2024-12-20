تزوج مرتين.. زوجة فنان عربي شهير تطلب منه الطلاق إليكم التفاصيل

Advertisement

كشفت "الجرس" أن زوجة الفنان التونسي صابر الرباعي، اخلاص جنيفان طلبت الطلاق منه وذلك بعد زواج دام 10 سنوات، أنجبا خلاله ثلاثة أطفال.وأفادت "الجرس" أن الطلاق لم يتم بعد باستثناء اجراءات المحكمة ولكنهما يرفضان العودة الى بعضيهما حتى اللحظة.وتزوج الرباعي للمرة الأولى من التونسية سلمية الفقيه بعد قصة حب ورزق منها بولد وبنت "إسلام" و"صفاء" ثم انفصلا، وبعد 3 سنوات في آذار 2013 تم الطلاق بعدما فشلت المحكمة بالمصالحة بينهما لكون صابر هو من طلبه.