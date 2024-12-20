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فنون ومشاهير
تزوج مرتين.. زوجة فنان عربي شهير تطلب منه الطلاق إليكم التفاصيل
Lebanon 24
20-12-2024
|
23:09
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كشفت "الجرس" أن زوجة الفنان التونسي صابر الرباعي، اخلاص جنيفان طلبت الطلاق منه وذلك بعد زواج دام 10 سنوات، أنجبا خلاله ثلاثة أطفال.
وأفادت "الجرس" أن الطلاق لم يتم بعد باستثناء اجراءات المحكمة ولكنهما يرفضان العودة الى بعضيهما حتى اللحظة.
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وتزوج الرباعي للمرة الأولى من التونسية سلمية الفقيه بعد قصة حب ورزق منها بولد وبنت "إسلام" و"صفاء" ثم انفصلا، وبعد 3 سنوات في آذار 2013 تم الطلاق بعدما فشلت المحكمة بالمصالحة بينهما لكون صابر هو من طلبه.
وفي صيف 2013 تزوج بزوجته الثانية التونسية إخلاص جنيفان ورزق سنة 2014 بإبنه "جود هادي" وفي تشرين الثاني 2016 رزق بإبنه "أمير" وفي أيار 2020 رزق بابنته الخامسة "شابّة".
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