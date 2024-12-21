بفستان جريء.. ماغي بو غصن تلفت الأنظار في القاهرة وتشكر زوجها المنتج لهذا السبب (فيديو)

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A post shared by تلفزيون الجرس (@aljarastv)
فخورة بشريك النجاح المنتج الكبير وحبيب قلبي جمال سنان 👏👏👑
٦ جوائز في مصر أم الدنيا الليلة في مهرجان #وشوشة الرائد عن مسلسلي #ع_أمل و #كامل_العدد+١ 🔥
بتكبّر القلب.. مبروك لكل القيمين على العملين.. مبروك للمخرج المميز رامي حنا والمبدعة صديقتي الكاتبة المختلفة ندين جابر..…
— Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) December 20, 2024
فخورة بشريك النجاح المنتج الكبير وحبيب قلبي جمال سنان 👏👏👑
٦ جوائز في مصر أم الدنيا الليلة في مهرجان #وشوشة الرائد عن مسلسلي #ع_أمل و #كامل_العدد+١ 🔥
بتكبّر القلب.. مبروك لكل القيمين على العملين.. مبروك للمخرج المميز رامي حنا والمبدعة صديقتي الكاتبة المختلفة ندين جابر..…