بفستان جريء.. ماغي بو غصن تلفت الأنظار في القاهرة وتشكر زوجها المنتج لهذا السبب (فيديو)

فازت الممثلة ماغي بو غصن بجائزة أفضل ممثلة عربية في مهرجان "وشوشة" الذي أقيم أمس الجمعة في القاهرة.



وأطلت ماغي بفستان جريء باللون الأسود مكشوف عند منطقة البطن وبفتحة عند الجانب، وبدت ماغي سعيدة جدا بالجائزة.





وأضافت: "بتكبّر القلب.. مبروك لكل القيمين على العملين.. مبروك للمخرج المميز رامي حنا والمبدعة صديقتي الكاتبة المختلفة ندين جابر.."



فخورة بشريك النجاح المنتج الكبير وحبيب قلبي جمال سنان 👏👏👑

٦ جوائز في مصر أم الدنيا الليلة في مهرجان #وشوشة الرائد عن مسلسلي #ع_أمل و #كامل_العدد+١ 🔥



بتكبّر القلب.. مبروك لكل القيمين على العملين.. مبروك للمخرج المميز رامي حنا والمبدعة صديقتي الكاتبة المختلفة ندين جابر..… — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) December 20, 2024 وكتبت ماغي منشورا عبر حسابها على إكس" قالت فيه: " فخورة بشريك النجاح المنتج الكبير وحبيب قلبي جمال سنان. 6 جوائز في مصر أم الدنيا الليلة في مهرجان وشوشة الرائد عن مسلسلي ع أمل و كامل العدد".وأضافت: "بتكبّر القلب.. مبروك لكل القيمين على العملين.. مبروك للمخرج المميز رامي حنا والمبدعة صديقتي الكاتبة المختلفة ندين جابر.."