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فنون ومشاهير

فنان لبناني يقدّم جائزة للجيش ولشهداء الصحافة اللبنانية.. من هو؟

Lebanon 24
21-12-2024 | 23:00
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كرّم الموريكس دور في دورته الـ 24 التي أقيمت في كازينو لبنان مساء السبت، النجم اللبناني وليد توفيق بجائزة موريكس اليوبيل الذهبي، تقديراً لمسيرته المميزة والحافلة بالنجاحات.
 
بدوره، قدّم توفيق جائزته للجيش اللبناني وشهداء الجنوب وللإعلاميين اللبنانيين الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
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ودخل وليد توفيق عالم الفن من أوسع أبوابه بعد مشاركته  في برنامج "استوديو الفن" عام 1973 والذي عرض عبر شاشة الـLBCI، وتميز بموهبته المميزة وإحساسه المرهف.

وحطّ توفيق رحاله لاحقاً في مصر، حيث شارك في العديد من الأعمال السينمائية إلى جانب نخبة كبيرة من ألمع النجوم اللبنانيين والمصريين.

ومن أبرز أعماله: عروس البحر (1980)، من يطفئ النار (1982)، محلاها السمرة (1982)، أبوكي مين يا صبية (1982)، وداعاً للعزوبية (1995).
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