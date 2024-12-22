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فنون ومشاهير
إسم جينيقر لوبيز يظهر في قضية اعتداء جنسيّ بقيمة 400 مليون دولار.. ما القصة؟
Lebanon 24
22-12-2024
|
03:06
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يواجه شون "ديدي" كومز، نجم الهيب هوب، سلسلة من القضايا القانونية المتعلقة بمزاعم الاعتداء الجنسي في إطار جلسات حفلية غريبة، وسط محاولات من صديقته السابقة، المغنية الشهيرة جينيفر لوبيز، للابتعاد عن الدعاوى القضائية ضده.
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ففي تطور جديد، كشف تقرير من موقع InTouch أن ديريك لي كارديلو سميث قد رفع دعوى قضائية ضد ديدي بسبب اعتداء جنسي مزعوم وقع في عام 1997. يزعم ديريك أن الحادث وقع بعد أن التقى بديدي أثناء عمله كنادل، حيث دعا مغني الراب السجين إلى حفل في أحد الفنادق. وفقا للدعوى، تعرض ديريك للاعتداء الجنسي بعد أن قدم له ديدي مشروبًا مختلطًا، حيث فقد وعيه وأصبح ضحية الاعتداء.
ووفقا للتقارير، يعتقد ديريك أن جينيفر لوبيز قد تكون على دراية ببعض التفاصيل المتعلقة بالحادث، ويخطط للتواصل معها لاستدعائها كشاهدة في القضية. في حين أن لوبيز تحاول الابتعاد عن أي ارتباطات قانونية، قد تجد نفسها في موقف يتطلب الإدلاء بشهادتها حول ما إذا كانت على علم بالحالة أو ساهمت في القمع المحتمل للمسألة في وقت سابق.
تعد هذه القضية جزءًا من سلسلة من القضايا التي تواجه ديدي في السنوات الأخيرة، بما في ذلك عشرات من دعاوى الاعتداء الجنسي من فنانين وأشخاص آخرين خارج صناعة الموسيقى. بالإضافة إلى ذلك، هناك اتهامات أخرى ضد ديدي بالتآمر والتورط في قضايا متعلقة بالاتجار بالجنس. وتدعي بعض اللائحة أن ديدي استغل سلطته، ممارسًا العنف الجسدي والتهديدات ضد النساء والآخرين لتحقيق رغباته الجنسية. (FX16)
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