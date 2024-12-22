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فنون ومشاهير

كانت تُلقب الأسد بـ"بيبو"... فنانة سوريّة تكشف: فقدت 44 فرداً من عائلتي

Lebanon 24
22-12-2024 | 08:13
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كشفت الفنانة السوريّة سهر أبو شروف، أنّها كنت تخاف التحدّث حتّى داخل المنزل، في ظلّ حكم بشار الأسد.
 
 
وأشارت إلى أنّها كانت تستخدم الرموز عند التواصل مع عائلتها، وقالت: "ما كنا نقول بشار، كنا نقول بيبو، ما نقول حافظ نقول حفيظة، كلّ الشعب السوريّ يمكن يلي عم بحكيه بيعرفوه".
 
 
وأضافت أنّها تعلّمت الصمت خلال حكم الأسد، ولفتت إلى أنّ القبضة الأمنيّة كانت صعبة جدّاً.
 
 
وأعلنت أبو شروف أنّها فقدت 44 فرداً من عائلتها خلال الحرب، وتابعت أنّ إبن عمّتها قُتِلَ خلال التعذيب في سجن صيدنايا، وعمّتها وزوجها تُوفيا حزناً على ابنهما. (رصد لبنان 24)
 
 
 
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