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فنون ومشاهير
خبيرة أبراج تثير الجدل بعد تنبؤاتها لمصير ثلاث زيجات فنية
Lebanon 24
22-12-2024
|
10:16
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أثارت خبيرة علم الفلك والأبراج الشهيرة عبير فؤاد جدلاً كبيراً في الأوساط الفنية وبين الجمهور بتنبؤاتها في عام 2025 لثلاث من أشهر زيجات الفنانين في الوقت الحالي وهم: منى زكي وأحمد حلمي، مي عمر ومحمد سامي، دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان.
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قالت خبيرة الفلك في البداية عن الثنائي الأشهر في الوسط الفني منى زكي وأحمد حلمي، إنهما حاليًا يمران بوقت عصيب ولديهما ميل للتصرف بعصبية في بعض المواقف ابتداء من شهر أيار وحتى آخر عام 2025، موجهة لهما نصيحة أنه من المهم أن يسيطرا على انفعالاتهما في التعامل مع الجمهور، أو مع جهة إنتاج، وأيضًا مع جهات صحافية وإعلامية.
وأكدت فؤاد أن الفنانة دنيا سمير غانم تميل للتصرف بعصبية خلال 2025، بينما يبدأ زوجها رامي رضوان مرحلة جديدة يتخذ فيها قرارات جريئة وسيظهر بشكل جيد خلال أشهر العام المقبل، فيما وجهت خبيرة الأبراج نصيحة لدنيا أنه من المهم أن تتحكم في انفعالاتها العصبية على مدار أشهر عام 2025.
وهي النصيحة ذاتها التي وجهتها خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد للفنانة مي عمر التي أكدت أنه سيحدث بعض الأمور التي تجعلها تميل للتصرف بعصبية، ومن المهم أن تتحكم في انفعالاتها طوال العام.
أما زوجها محمد سامي فستتبدل شخصيته وسيختار في عام 2025 أن يبتعد عن الأضواء لفترة. (اليوم السابع)
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