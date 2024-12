وسط أجواء احتفالية مبهجة بالكريسماس... زوجة إيلي صعب جونيور بصور لافتة مع طفليها

شاركت كريستينا صعب زوجة إيلي صعب جونيور ابن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب متابعيها عبر حسابها على إنستغرام صوراً لابنتها صوفيا وابنها إيلي اللذين يتمتعان بجمال أخاذ من احتفالات يوم الكريسماس الذي أقامته الفنانة غنوة المعروفة في عالم مسرح الأطفال. كذلك شاركت كريستينا صعب أحدث صورة جمعتها بزوجها إيلي صعب جونيور.



وظهرت كريستينا صعب بلقطات عدة وهي تحمل طفليها بين ذراعيها وهم يضحكون وسط أجواء احتفالية مبهجة بالكريسماس. وبدت طفلتها صوفيا في غاية الجمال وهي ترتدي فستاناً أحمر يتلاءم وأجواء الكريسماس. وعلقت كريستينا صعب على الصور التي تجمعها بطفليها " My life (حياتي) مع إيموجي القلب الأحمر.



صوفيا وإيلي صعب مع غنوة على المسرح

كذلك شاركت كريستينا صعب عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو نشرته الفنانة غنوة من الحفل الاستعراضي الذي أعدته للأطفال بمناسبة الاحتفالات بالكريسماس على وقع أغنية All I Want for Christmas Is You للمغنية العالمية ماريا كاري.

ومن ضمن الأطفال الحاضرين كانت صوفيا وشقيقها إيلي وهو الثالث في عائلة صعب الذي يحمل اسم إيلي بعد والده إيلي جونيور صعب وجده المصمم العالمي إيلي صعب. وعلقت غنوة على الفيديو "موعد لعب مليء بالنجوم". وبدت الطفلة صوفيا صعب ترتدي فستاناً مشابهاً للذي ترتديه غنوة ويحمل طابع الكريسماس وشبيهاً بزي بابا نويل. ومن ضمن أجواء الحفل لحظات ممتعة ومرحة ومليئة بالفرح أمضاها الأطفال على المسرح مع غنوة ومن ضمنهما صوفيا وإيلي من خلال الرسم والتلوين وتزيين الحلوى والغناء والرقص. ولقطات لصوفيا وإيلي وهي ترقص مع غنوة ولقطات أخرى لكريستينا وطفليها صوفيا وإيلي مع غنوة وبابا نويل والأطفال الآخرين والراقصات الاستعراضيات على المسرح، وسط زينة الكريسماس الملونة والبالونات والشخصيات الكرتونية وديكور المسرح الرائع، وتوزيع الهدايا للأطفال.



كريستينا وزوجها إيلي صعب جونيور في أحدث صورة

على صعيد آخر، نشرت كريستينا صعب مؤخراً عبر حسابها على إنستغرام أحدث صورة جمعتها بزوجها إيلي صعب جونيور. ووضعت عليها إيموجي القلب الأحمر. وكان الثنائي إيلي صعب جونيور وزوجته كريستينا صعب خطفا الأضواء في احتفالية عرض The 1001 Seasons of Elie Saab التي أقيمت مؤخراً في الرياض والتي عرفت باسم "ألف ليلة وليلة،" برعاية الهيئة العامة للترفيه، ضمن موسم الرياض، احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لعلامة إيلي صعب التجارية وتكريماً لمسيرته الحافلة بالإبداع والتألق، تحظى بالاهتمام والمتابعة.

فـ إيلي صعب جونيور هو الابن البكر للمصمم العالمي إيلي صعب وهو حائز على ماجستير بالإدارة والتسويق من جنيف وماجستير بالموضة والماركات من ميلانو. ويشغل منصب المدير التنفيذي لدار إيلي صعب. وهو أثبت كفاءته وجدارته بتولي هذا المنصب بسبب النجاح الذي يحققه في عمله. وهو بالاضافة لأنه يحمل الاسم نفسه، فهو يتشارك ووالده إيلي صعب الكثير من الأمور، ومنها طموحه الجامح الذي ورثه عن والده وحبه للإبداع والشغف في المهنة، والسعي للمزيد من المشاريع الناجحة التي لا حدود لها بالنسبة لكليهما. فمشاريع إيلي صعب توسعية باستمرار وتشمل الأزياء الراقية والجاهزة وأزياء الأطفال والأكسسوارات والعطور والمشاريع العقارية والديكور. ونجله إيلي مشرف عليها ويتولى إدارتها. وعمل مع والده على توسيع مشاريع البوتيكات الخاصة بالدار في العالم. وهو معروف بنجاحه في عمله الإداري ويسير على خطى والده. وكذلك تتصدر كريستينا صعب الترند في كل مرة تنشر فيها صور وفيديوهات خاصة بالمناسبات العائلية سواء بأيام ميلاد ولديها أو أي مناسبة أخرى.

وكان إيلي صعب جونيور قد تزوج من كريستينا مراد في العام 2019 في حفل أسطوري استمر ثلاثة أيام بحضور عدد كبير من النجوم. وقد رزقا بطفلتهما صوفيا وطفلهما إيلي. (سيدتي)