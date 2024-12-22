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فنون ومشاهير
بعد انفصالها عن زوجها... زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تنشر صورة رومانسية مع خطيبها
Lebanon 24
22-12-2024
|
15:47
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نشرت زينب فياض، مدونة الموضة والوجه الإعلاني وصاحبة مركز تجميل وابنة الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة جمعتها بخطيبها عبر خاصية "ستوري" الملحقة بحسابها على إنستغرام.
في الصورة، أخفت زينب ملامح وجه خطيبها، حيث أظهرت فقط جزءًا من ملامحها مع إيموجي قلب أحمر، وذلك على نغمات أغنية "خذ عيوني" الرومانسية للفنان ماجد المهندس، التي تتضمن كلمات تعبيرية عن الحب العميق.
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كانت الصورة بالأبيض والأسود، وظهرت فيها زينب وهي تلتقط سيلفي مع خطيبها دون أن تكشف عن هويته أو تفاصيل عن علاقتهما. هذا الأسلوب في التشويق، الذي بدأت زينب في اعتماده منذ إعلان خطوبتها، لا يزال مستمرًا، حيث أنها لم تقدم أي تفاصيل إضافية حول خطيبها.
في بداية كانون الاول الجاري، فاجأت زينب متابعيها بإعلان خطوبتها عبر إنستغرام، حيث نشرت صورة فقط تُظهر يدها وهي ممسكة بيد خطيبها، مع التركيز على خاتم الخطوبة الماسي دون إظهار أي تفاصيل عن ملامحهم أو هويته. وقد قامت بحذف جميع الصور والفيديوهات الأخرى من حسابها على إنستغرام، محتفظة فقط بتلك الصورة لتسليط الضوء على خبر خطوبتها. وعلقت زينب على الصورة بإيموجي قلب و"دبدوب" مع هاشتاغ "A"، الذي قد يشير إلى الحرف الأول من اسم خطيبها، كما اختارت أغنية إليسا "أجمل إحساس" خلفية للصورة تعبيرًا عن الحب والرومانسية التي تعيشها.
يذكر أن زينب فياض كانت قد أعلنت في العام الماضي 2023 انفصالها عن زوجها، موضحة أن الانفصال تم بهدوء ورقي، وأن كل شيء هو قسمة ونصيب. زينب، التي تعيش في الكويت مع ابنتيها دانييلا ورهف، افتتحت مؤخرًا مركزًا للتجميل. (نواعم)
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