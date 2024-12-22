"بحب لما يقلي ولا غلطة"... نجوى كرم تتحدث عن زوجها عمر الدهماني لأول مرة

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"بحب آخد رأيه بحب لما يقلي ولا غلطة" و"بوثق برأيه ويهمني" هذا ما قالته نجوى كرم خلال حديثها عن زوجها عمر الدهماني لأول مرة عبر وسائل الإعلام، بعد تأكيدها من على مسرح حفلها في رومانيا زواجها في 29 حزيران الماضي من العام 2024، حيث كانت مرتدية فستانا باللون الأبيض، وذكرت وقتها أن لهذا الفستان قصة خاصة لها علاقة بزواجها.وفي التفاصيل، تحدثت نجوى عن زوجها عمر الدهماني في لقاء خاص من كواليس حلقة برنامج آرابز غوت تالنت قائلة: " له نظرته فيّي كمان و بطلعتي و بحب رأيه وبوثق برأيه".وكون الجمهور منذ فترة يتساءل: إلى من تتحدث نجوى كرم عبر الهاتف الذي تحمله معها في استوديو آرابز غوت تالنت؟ سبق وأن ردّت كرم بأنها تحمله لمتابعة الأخبار.غير أنها وخلال اللقاء مع ET بالعربي وردا على سؤال حول مراقبة الجمهور لها بأدق التفاصيل وسؤالهم إن كانت فعلا تتابع الأخبار أم تتحدث إلى زوجها عمر قالت "هني براقبوني بحب و أكيد الاتصال ليس فقط من الجمهور أكيد، بدي أطمن لأنه إله نظرته فيي كمان و بطلعتي وبحب رأيه وبوثق برأيه".وحول الإطراءات التي تسمعها نجوى من زوجها عمر أجابت: "ما بجاملني ابدا ووقت بيكون في شيء بقول لازم يكون في كذا وكذا"، مضيفة "ولما بيكون كل شي حلو بيقولي ولا غلطة".وتابعت: "بحب منه كلمة ولا غلطة بس لما بحطني قدام شغلة ملاحظة معينة كثير باخدها بعين الإعتبار لأني أثق برأيه". (ET بالعربي)