Advertisement

فنون ومشاهير

"بحب لما يقلي ولا غلطة"... نجوى كرم تتحدث عن زوجها عمر الدهماني لأول مرة

Lebanon 24
22-12-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1296276-638705060584744067.jpeg
Doc-P-1296276-638705060584744067.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
"بحب آخد رأيه بحب لما يقلي ولا غلطة" و"بوثق برأيه ويهمني" هذا ما قالته نجوى كرم خلال حديثها عن زوجها عمر الدهماني لأول مرة عبر وسائل الإعلام، بعد تأكيدها من على مسرح حفلها في رومانيا زواجها في 29 حزيران الماضي من العام 2024، حيث كانت مرتدية فستانا باللون الأبيض، وذكرت وقتها أن لهذا الفستان قصة خاصة لها علاقة بزواجها.
Advertisement

وفي التفاصيل، تحدثت نجوى عن زوجها عمر الدهماني في لقاء خاص من كواليس حلقة برنامج آرابز غوت تالنت قائلة: " له نظرته فيّي كمان و بطلعتي و بحب رأيه وبوثق برأيه".

وكون الجمهور منذ فترة يتساءل: إلى من تتحدث نجوى كرم عبر الهاتف الذي تحمله معها في استوديو آرابز غوت تالنت؟ سبق وأن ردّت كرم بأنها تحمله لمتابعة الأخبار.

غير أنها وخلال اللقاء مع ET بالعربي وردا على سؤال حول مراقبة الجمهور لها بأدق التفاصيل وسؤالهم إن كانت فعلا تتابع الأخبار أم تتحدث إلى زوجها عمر قالت "هني براقبوني بحب و أكيد الاتصال ليس فقط من الجمهور أكيد، بدي أطمن لأنه إله نظرته فيي كمان و بطلعتي وبحب رأيه وبوثق برأيه".


وحول الإطراءات التي تسمعها نجوى من زوجها عمر أجابت: "ما بجاملني ابدا ووقت بيكون في شيء بقول لازم يكون في كذا وكذا"، مضيفة "ولما بيكون كل شي حلو بيقولي ولا غلطة".

وتابعت: "بحب منه كلمة ولا غلطة بس لما بحطني قدام شغلة ملاحظة معينة كثير باخدها بعين الإعتبار لأني أثق برأيه". (ET بالعربي)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:39 | 2024-12-23
02:07 | 2024-12-23
01:29 | 2024-12-23
00:39 | 2024-12-23
23:29 | 2024-12-22
15:47 | 2024-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24