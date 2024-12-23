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فنون ومشاهير
بدا منزعجا جدا ومنفعلا.. شاهدوا ماذا حصل مع الفنان وائل كفوري على المسرح (صور)
Lebanon 24
23-12-2024
|
00:39
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان وائل كفوري أثناء غنائه في إحدى حفلاته.
وبدا وائل في الفيديو منزعجا جدا على المسرح بسبب مشكلة في الصوت ما أدى إلى انفعاله على المنظمين.
الا انه على الرغم من ذلك أكمل وائل وصلته الغنائية.
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