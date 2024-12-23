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فنون ومشاهير

"مهند" يترك التمثيل ويبدأ مسيرته في الطهي... أين سيفتتح أول مطعم له؟

Lebanon 24
23-12-2024 | 06:25
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شرت المواقع الإلكترونية التركية خبر إنتقال كيفانش تاتليتوغ إلى لندن برفقة أسرته قبل فترة لبدء دراسة إبنه؛ وهو ما جعله يعتذر أخيراً عن أكثر من مشروع درامي، فهل سيتجه للتفرغ لهوايته المحببة؟

نشرت صحيفة المساء التركية أن كيفانش تاتليتوغ يستعد لإفتتاح أول مطعم خاص به خلال الفترة القادمة على أن يكون المطعم في
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اسطنبول، وذلك بعد حصوله على تدريب خاص في الطبخ لمدة ثلاث شهور في بريطانيا خلال الفترة الماضية.
وكان كيفانش يقوم بالطبخ في كثير من الأوقات أثناء تصوير مسلسله الدرامي الاخير "العائلة" و أكد نجوم العمل على مهارته في الطبخ .


وقد نشرت الصحف التركية أن كيفانش تاتليتوغ قرر أن تكون إجازته حتى شهر كانون الثاني القادم ليبدأ بعدها النظر في المشاريع الفنية لديه وحسم قرار عودته مجددًا للمنافسة الدرامية بعمل درامي جديد بالموسم القادم؛ خاصة أنه كان قد وافق بشكل مبدئي على بطولة مسلسل درامي جديد مع شركة القمر تدور أحداثه حول رجل العصابات التركي الشهير "نجدت آلماس"؛ وهو أول سارق للبنوك في تركيا وتدور أحداث العمل في فترة الستينات والمسلسل مأخوذ عن رواية بعنوان "كان والدي رجل عصابات ولكنني كنت طفلا " ليلدريم ألماس إبن نجدت ألماس، وحتى الآن لم تعلن الجهة المنتجة جهة عرض المسلسل سواء كانت بمحطة تليفزيونية أو منصة إلكترونية. (نواعم)
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