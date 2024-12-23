فقدته الساحة الفنية العربية.. فنان شهير في ذمة الله (صورة)

فقدت الساحة الفنية الأردنية والعربية أمس الأحد، الفنان القدير هشام يانس، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 78 عاماً، بعد مسيرة حافلة بالإبداع والعطاء الفني والثقافي.



وأعلن أحد أقارب الراحل الخبر عبر منشور على "فيسبوك"، قائلاً: "العم الفاضل الفنان هشام يانس في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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ووُلد يانس في 21 أيار 1946 بمدينة يافا الفلسطينية، وبرز نجمه في ثمانينيات القرن الماضي كواحد من أعمدة الفن العربي. تنوعت أعماله بين التمثيل المسرحي والتلفزيوني والإذاعي، إلى جانب التأليف والكتابة.



بدأ مسيرته المهنية كمخرج ومنتج في الإذاعة الأردنية قبل أن ينتقل إلى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، حيث اشتهر بسلسلة تمثيلية بعنوان "الرجل الطيب".



كتب الراحل أكثر من 82 مسلسلاً تلفزيونياً و15 مسرحية سياسية، من أبرزها: نظام عالمي جديد، السلام يا سلام،التطبيع، كما ساهم في تأسيس أول مسرح مدرسي في إمارة أبو ظبي. ووُلد يانس في 21 أيار 1946 بمدينة يافا الفلسطينية، وبرز نجمه في ثمانينيات القرن الماضي كواحد من أعمدة الفن العربي. تنوعت أعماله بين التمثيل المسرحي والتلفزيوني والإذاعي، إلى جانب التأليف والكتابة.بدأ مسيرته المهنية كمخرج ومنتج في الإذاعة الأردنية قبل أن ينتقل إلى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، حيث اشتهر بسلسلة تمثيلية بعنوان "الرجل الطيب".كتب الراحل أكثر من 82 مسلسلاً تلفزيونياً و15 مسرحية سياسية، من أبرزها: نظام عالمي جديد، السلام يا سلام،التطبيع، كما ساهم في تأسيس أول مسرح مدرسي في إمارة أبو ظبي.

كذلك ترك بصمته في الدراما الخليجية من خلال مراجعة النصوص وتأليف الأعمال المميزة.



واشتهر الفنان الأردني الراحل بموهبته الفريدة في تقليد الشخصيات العامة، حيث جسد بمهارة زعماء وسياسيين بارزين. (البوابة)