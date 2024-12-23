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فنون ومشاهير
"احنا في الشارع".. فنان يستغيث بعد طرده من منزله!
Lebanon 24
23-12-2024
|
10:58
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يمر الفنان المصري صبحي خليل بأزمة كبرى، هو وسكان العقار الذي يقطن فيه بمنطقة العجوزة في مصر.
وبحسب التفاصيل، فقد قام مالك العقار بقطع جميع المرافق من مياه وكهرباء وغاز، مما دفع السكان وعددهم 30 أسرة إلى مغادرة وحداتهم السكنية واللجوء إلى الشارع، مستغيثين بالجهات المعنية للتدخل وإنهاء معاناتهم.
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وأوضح الفنان صبحي خليل، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن العقار الذي يسكنه مع أُسرته وجيرانه يعاني صراعات قانونية ممتدة منذ أكثر من خمسين عامًا بين مالك الأرض والمقاول.
وأشار خليل إلى أن القرار المفاجئ بقطع المرافق صدر مساء أمس، ولم يتم إعلام أصحاب العقار به، قائلًا: "هدف مالك العقار هو إجبار السكان على مغادرة العمارة؛ ليستحوذ عليها بشكل كامل، والسكان معظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، تفاجؤوا بقطع الخدمات الأساسية في وقت متأخر من الليل؛ ما تركهم دون مأوى أو وسائل حياة أساسية".
وقال: "الوضع الحالي دفع بالسكان للجلوس في الشارع أمام العقار، منتظرين تدخلًا سريعًا من الجهات المعنية لحل الأزمة، وأطلب إرجاء تنفيذ القرار لحين الجلسة القضائية المقبلة؛ خصوصًا أن العقار يقطن به عدد كبير من كبار السن"، مضيفا: "احنا في الشارع والمياه والكهرباء انقطعت". (روسيا اليوم)
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