Advertisement

فنون ومشاهير

"احنا في الشارع".. فنان يستغيث بعد طرده من منزله!

Lebanon 24
23-12-2024 | 10:58
A-
A+
Doc-P-1296665-638705737732135555.jpg
Doc-P-1296665-638705737732135555.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يمر الفنان المصري صبحي خليل بأزمة كبرى، هو وسكان العقار الذي يقطن فيه بمنطقة العجوزة في مصر.

وبحسب التفاصيل، فقد قام مالك العقار بقطع جميع المرافق من مياه وكهرباء وغاز، مما دفع السكان وعددهم 30 أسرة إلى مغادرة وحداتهم السكنية واللجوء إلى الشارع، مستغيثين بالجهات المعنية للتدخل وإنهاء معاناتهم.
Advertisement

وأوضح الفنان صبحي خليل، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن العقار الذي يسكنه مع أُسرته وجيرانه يعاني صراعات قانونية ممتدة منذ أكثر من خمسين عامًا بين مالك الأرض والمقاول.

وأشار خليل إلى أن القرار المفاجئ بقطع المرافق صدر مساء أمس، ولم يتم إعلام أصحاب العقار به، قائلًا: "هدف مالك العقار هو إجبار السكان على مغادرة العمارة؛ ليستحوذ عليها بشكل كامل، والسكان معظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، تفاجؤوا بقطع الخدمات الأساسية في وقت متأخر من الليل؛ ما تركهم دون مأوى أو وسائل حياة أساسية".

وقال: "الوضع الحالي دفع بالسكان للجلوس في الشارع أمام العقار، منتظرين تدخلًا سريعًا من الجهات المعنية لحل الأزمة، وأطلب إرجاء تنفيذ القرار لحين الجلسة القضائية المقبلة؛ خصوصًا أن العقار يقطن به عدد كبير من كبار السن"، مضيفا: "احنا في الشارع والمياه والكهرباء انقطعت". (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:39 | 2024-12-23
08:55 | 2024-12-23
08:43 | 2024-12-23
06:25 | 2024-12-23
04:43 | 2024-12-23
03:46 | 2024-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24