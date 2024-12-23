أحمد العوضي يردّ على منتقديه بأسلوبه الخاص

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شُنت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة انتقادات واسعة على الفنان أحمد العوضي بعد نشر تفاصيل مسلسله الرمضاني الجديد "فهد البطل" والذي يجسّد فيه العوضي شخصيتَي الأب والابن، مؤكدين أنه بذلك يحذو حذو الفنان محمد رمضان من حيث الإصرار على تجسيد الشخصيتين في أعماله الفنية.وردّ العوضي على تلك الانتقادات في تصريح لبرنامج "أراب وود" فقال: "صلاح السعدني عملها في مسلسل "أرابيسك" فقدّم دور الجد والابن والأب، وأستاذ نور الشريف قدّم ذلك من قبل وقبله الأستاذ يحيي الفخراني في "المرسى والبحار".وعما إذا كان قد واجه صعوبات خلال تجسيده الدور، خاصة مشهد ركوب الخيل، قال العوضي: "مفيش صعوبات ولا حاجة، الحاجات دي كنت بعملها وأنا صغير، والحمد لله بتعدّي، فميش أي صعوبات".وأكد العوضي أن أجمل لحظات مرت عليه في 2024 هي لحظة النجاح التي يستشعرها من حب الجمهور له في أي موقف. (لها)