"حلمي تحقق بعد صلاة الفجر"... تامر حسني يروي لمتابعيه موقفاً مؤثراً

Advertisement

كعادة الفنان تامر حسني الذي نجده دائم الحرص على التواصل مع متابعيه وجمهوره عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي تارة لمعرفة آرائهم في أعماله الفنية، وتارة أخرى يقوم فيها بمشاركة رسائلهم التي توجه له، ولكن هذه المرة استغل تامر رسالة إحدى معجباته والتي نشرها عبر خاصية " الاستوري" التابعة لحسابه على " إنستغرام"، حيث كشفت من خلالها بأن أحد أحلامهم تحققت بسبب دعوة قالتها خلال صلاة قيام الليل، ليبادرها تامر نفس الأمر ويكشف لمتابعيه أن أول أحلامه في عالم الفن تحققت بالفعل عقب دعائه في صلاة الفجر، إذ قال " والله صح أنا أول يوم تحقيق لحلمي كنت بصلي الفجر وبقول يارب فرحني انهاردة وأقسم بالله جالي خبر اكتشافي بعد ما دعيت، سبحان السميع العليم".وخلال اليومين الماضيين، كان النجم تامر حسني حاضراً في ليلة تكريم الملحن الراحل محمد رحيم والتي أقيمت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وخلالها حقق تامر حلم ابنته " ماس" وهو استكمال المشروع الغنائي الذي أعده لها والدها الراحل، وكان عبارة عن أغنية قدمها تامر برفقتها على المسرح في هذه الليلة. (سيدتي)