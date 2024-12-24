بعد حادثة الإتّصال المزعوم مع فنان خليجيّ.. جيهان علامة تُدافع عن زوجها راغب وهذا ما قالته

بعد البيان التوضيحي الذي أصدره الفنان راغب علامة، الذي قال فيه إنّه جرى تقليد صوته عبر تقنيّة الذكاء الإصطناعيّ خلال مُكالمة هاتفيّة مع الفنان عبدالله بالخير، دافعت جيهان علامة عن زوجها، وقالت: "نشر الشائعات الضارة ليس فقط تصرّفاً طائشاً، بل هو أمر بالغ الخطورة يغذي الكراهية والإنقسام في مجتمعنا".

Advertisement

وأضافت جيهان: "هذا السلوك يعكس غياب الإنسانية والتعاطف، ولا يُمكن أنّ يتمّ التساهل معه بأيّ شكلٍ من الأشكال. نحن نرفض هذه الأفعال بشدّة، وندعو الجهات المختصة إلى اتّخاذ إجراءات فوريّة حاسمة لمُحاسبة المسؤولين عنها". (رصد لبنان 24)