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فنون ومشاهير

محمد صبحي يتعرّض لأزمتين قبل انتهاء العام

Lebanon 24
24-12-2024 | 23:00
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كشف الفنان محمد صبحي عن تعرّضه لأزمتين شديدتين قبل أيام من انتهاء عام 2024، حيث أعلن عن إصابته بالتواء في القدم خلال بروفات مسرحيته "فارس يكشف المستور"، والتي يستعد لعرضها على خشبة مسرحه في مدينة سنبل؛ يومَي الخميس والجمعة 26 و27 كانون الأول الجاري، كما كشف عن تعرّض نجل شقيقه لحادث سير مروّع، أدى الى إصابته بجروح بليغة واستوجبت حالته الحرجة دخوله أحد المستشفيات الكبرى.
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وقال صبحي في تصريحات صحافية، إنه تعرض لالتواء في قدمه على خشبة المسرح، مشيراً الى أن الإصابة لن تؤثر في العرض المسرحي الذي يقدّمه، ومؤكداً أنه ما زال يتابع البروفات ويستعد للوقوف على المسرح.
وكشف محمد صبحي تفاصيل الإصابة قائلاً: "رجلي اتلوت على المسرح بسبب الحركات اللي بعملها، لكن بشكل عام الحمد لله حالتي كويسة ومفيش أي حاجة، ومعنديش كسر ولا حاجة تعطل العرض المسرحي بتاعي".
وعن حالة نجل شقيقه بعد الحادث، قال صبحي: "ابن أخويا عمل حادثة وحالته حرجة جداً، دخل في عربية وبعدها دخل في عمود، وهيعمل ثلاث عمليات، ادعوا له ربنا يتمّم شفاه على خير". (لها)
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