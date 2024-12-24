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فنون ومشاهير
ممثل لبناني يوجه رسالة عتب لـ الموريكس دور.. ما القصة؟
Lebanon 24
24-12-2024
|
14:15
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وجه الممثل طلال الجردي رسالة عتب مبطنة للقائمين على حفل "الموريكس دور" عبر خاصية "ستوري" في صفحته الشخصية على "انستغرام".
وجاءت الرسالة بعد حفل توزيع الجوائز الموريكس دور 2024، إذ تعلقت بما يخص تجاهل اسم المخرج السوري رامي حنا بعد حصول مسلسل "ع أمل" الذي تولى إخراجه، على عدة جوائز في الحفل.
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وكتب الجردي في تدوينته: "ع أمل إخراج رامي حنا.. ربح جائزة أفضل ممثلة وممثل.. وأفضل ممثل وممثلة في أدوار مساندة.. وأفضل كاتبة وأفضل عمل".
وأضاف: "ألا يستحق رامي حنا جائزة أفضل إخراج.. ولو مشاركة مع مخرج آخر.. أقول هذا من باب العتب، وليس المزايدة أبدا ما عاذ الله.. بالأحوال كلها شكرًا رامي حنا على المجهود الذي قمت به". (الجديد)
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