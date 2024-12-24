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فنون ومشاهير

تغريدة لافتة لعاصي الحلاني وهذا ما قاله

Lebanon 24
24-12-2024 | 16:17
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عايد الفنان عاصي الحلاني جمهوره بمناسبة عيد الميلاد المجيد من خلال حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب عاصي الحلاني: "ميلاد مجيد كل عام واهلنا في لبنان واحبائنا في الوطن العربي بالف خير على أمل ان تكون ولادة السيد المسيح عليه السلام ولادة جديدة مباركة حاملة معها السلام والأستقرار بأيام أفضل للبنان والدول العربية والعالم... كل عام وانتم بألف خير".
(LBC)
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