تغريدة لافتة لعاصي الحلاني وهذا ما قاله

ميلاد مجيد كل عام واهلنا في لبنان واحبائنا في الوطن العربي بالف خير على أمل ان تكون ولادة السيد المسيح عليه السلام ولادة جديدة مباركة حاملة معها السلام والأستقرار بأيام أفضل للبنان والدول العربية والعالم
كل عام وانتم بألف خير 🎄🙏#ميلاد_مجيد🎄 #عاصي_الحلاني pic.twitter.com/qTdggD17kJ
— Assi El Hallani (@assihallani) December 24, 2024
ميلاد مجيد كل عام واهلنا في لبنان واحبائنا في الوطن العربي بالف خير على أمل ان تكون ولادة السيد المسيح عليه السلام ولادة جديدة مباركة حاملة معها السلام والأستقرار بأيام أفضل للبنان والدول العربية والعالم
كل عام وانتم بألف خير 🎄🙏#ميلاد_مجيد🎄 #عاصي_الحلاني pic.twitter.com/qTdggD17kJ