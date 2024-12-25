حصاد 2024.. أبرز حالات انفصال المشاهير العرب

Advertisement

شهد عام 2024 أحداثًا متعبة وحزينة لطلاق وانفصال عدد من مشاهير الوطن العربي، ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضيشهدت الأيام الأولى من عام 2024 المُنقضي، إعلان نبأ انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز والممثل أحمد العوضي، الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي بمصر والوطن العربي، بعد علاقة طيبة وانفصال تم بهدوء.شيرين عبد الوهاب وحسام حبيبشهد العام المنُقضي، تطورات كبيرة بين الفنانة عبد الوهاب وحسام حبيب، وأخذت العلاقة التوكسيك التي جمعتهما على مدار سبعة أعوام سابقة مُنحنى جديدًا، بعد شجارات واتهامات مُتابدلة وصلت إلى حد الشجار، وتحطيم استوديو التسجيل الصوتي، وتحرير البلاغات الرسمية.وتسببت الخلافات بتدخل الكثير من الأطراف على خط الأزمة بينهما، منهم شقيقها محمد عبد الوهاب، الذي تصالحت معه وبحضور والدتها، ثم الخضوع لجلسات علاجية ومُلاحظة طبية، بحسب صحف محلية.انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبهاضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بنبأ انفصال اللبنانية نادين نسيب نجيم عن خطيبها رجل لأعمال السوري ناريغ ناربيكيان في أكتوبر الماضي.وأرجحت تقارير إعلامية أسباب الانفصال لتعرض الممثلة اللبنانية للنصب من خطيبها السابق، بينما نفت الأمر في تصريحات سابقة لـ "إرم نيوز"، وما زالت الصداقة تجمعهما بحسب ما ذكرته نادين سابقًا، وعلقت به مؤخرًا حول أنباء عودتهما بعد صورة جمعتهما مُنذ أيام.هند عبد الحليمكما أعلنت الممثلة هند عبد الحليم انفصالها عن زوجها المُهندس كريم قنديل، بعد زيجة استمرت 3 سنوات، وقد حدث الطلاق بسبب اختلافات فردية، ما آل إلى عدم استمرار العلاقة بينهما.شيري عادلفي 14 شباط الماضي، أعلنت الممثلة المصرية شيري عادل انفصالها عن زوجها الممثل طارق صبري بعد زواج لم يدم سوى أقل من عام واحد، وكانت شيري عادل مرت بتجربة طلاق سابقة قبل نحو خمسة أعوام من الداعية المصري مُعز مسعود.أمير عيد نجم "كايروكي"في الشهر ذاته، انفصل نجم فريق "كايروكي" الفنان أمير عيد عن زوجته الفنانة التشكيلية ليلى الفاروق، وعلى الرغم من الانفصال الذي تم بينهما بهدوء تام دون إعلان عنه من قبل الطرفين، فقد كشفت مصادر مُقربة في تشرين الثاني الماضي انفصالهما ورغبتهما في اتخاذ القرار بهدوء.نيللي كريم وهشام عاشورفاجأ الثنائي المصري الجمهور بنبأ انفصالهما في آيار الماضي، بعد زواج استمر قرابة الثلاثة أعوام، وقد سبق الانفصال اتهامات للفنانة نيللي كريم بتشغيل زوجها السابق هشام عاشور بأعمالها الفنية، وكان أبرزهم رامز جلال عبر برنامجه الشهير.أحمد حاتمأعلن الممثل المصري أحمد حاتم في شباط الماضي انفصاله عن زوجته، مع استمرار الود بينهما، حيث أسفر زواجهما عن إنجاب طفل واحد وهو "عزيز"، ولم يبلغ من العمر عامين.وانفصل أيضًا الشاعر الغنائي أمير طعيمة وزوجته جيني كامل، ونشبت بينهما خلافات كبيرة أدت إلى توصية طليقته بعدم الخروج في جنازتها بعد مماتها.كما انفصل الممثل أحمد جمال سعيد وزوجته سارة قمر، والمخرج وائل فرج والممثلة مروة الأزلي، وانفصلت الممثلة جوري بكر عن زوجها بعد 14 شهرًا من الزواج.وأيضًا تم فسخ خطوبة الممثلة الصاعدة نور إيهاب، فضلًا عن طلاق المُغني محمود العسيلي وخبيرة التجميل أمنية عبد المنعم بعد زواج أربعة أعوام. (ارم)